أكلات يجب منعها عن أطفالك.. تشكل خطرًا كبيرًا

تشكل المأكولات المُصنعة والنكهات المضافة والمواد الملونة ضررًا كبيرًا على صحة الإنسان؛ لذلك عليك معرفة أنواعها لتجنب تناولها أو إعطائها لأولادك.

كشف د. أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، بأن المواد الحافظة التي تشكل ضررًا على صحة الجسم، تتواجد في رقائق البطاطس بأنواعها المختلفة والبسكويت والشوكولاتة والمشروبات الغازية والعصائر وغيرها، وعلى الرغم من أن أغلب الناس يدرك أنها مضرة بالصحة إلا أنهم يقومون بشرائها ويعطونها لأطفالهم وذلك إما لضيق الوقت وعدم قدرتهم على تحضير وجبات صحية وطبيعية أو نزولاً عند إلحاح الأطفال ليكونوا مثل بقية رفاقهم.

وأشار إلى أن التشريعات العالمية تلزم المصنع أن يذكر جميع المواد الداخلة في التركيب على غلاف المنتج الغذائي (الأمبلاج) إما صراحة باسمها الحقيقي أو باستخدام الرمز الأوربي E فمثلاً يجب ذكر أحمر الكوشنيل أو الرمز E120.

وكل هذه المكونات لها تأثير على مناعة الجسم وخاصة تأثيراتها المحسسة، وتظهر أعراض التحسس على هذه المواد في شكل أمراض الجلدية مثل الطفح، الحكة، إلتهاب جلد، التهاب أنف تحسسي، ربو، أو تحسس هضمي في شكل إسهال أو ألم والتهاب بالحلق، التهاب حول الفم أو حكة بسقف الحلق.

ولذلك يُفضل استبدال المشروبات الغازية أو العصير الجاهز أو بشكل بودرة بالعصير الطبيعي المُعد في المنزل أو بالفواكه الطازجة وخاصة في فصل نموها، فمثلاً البرتقال بالشتاء والعنب والتين بالصيف وهكذا؛ لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض التي تسببها المأكولات والمشروبات المعلبة.