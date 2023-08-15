تحديث صور جوجل يحسن عرض الذكريات باستخدام الذكاء الاصطناعي

حصلت صور Google للتو على تحديث رئيسي يضيف ذكاء اصطناعيًا مولّدًا إلى عرض الذكريات الشهير. تقوم مجموعة الأدوات هذه بالفعل بإنشاء مونتاج سجل القصاصات باستخدام الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك ، ولكن الآن ستكون هذه المونتاج أكثر تخصيصًا ، مع مجموعات منطقية وفقًا لحياتك. ستقوم الخوارزميات المحسّنة بالذكاء الاصطناعي بتجميع الصور في فئات ذات صلة ، وإجازة حديثة كمثال ، وإنشاء عنوان جذاب لمرافقة المونتاج. يقوم التطبيق بالفعل بهذا ، بشكل أو بآخر ، ولكن التحديث يجب أن يكون شيئًا من التحسين الجذري. بالطبع ، هذا هو الذكاء الاصطناعي ، لذلك لن يجعل الأمور دائمًا في نصابها الصحيح. بمعنى آخر ، يمكنك إعادة تسمية المجموعات أو تعديل المونتاج إذا لزم الأمر.

يتم الآن جمع كل هذه المونتاجات في سجل القصاصات في عرض مخصص ، يسمى الذكريات ، لذلك لا تتفاعل معها إلا عندما تريد ذلك. قبل ذلك ، تلقى مستخدمو صور Google إشعارًا فوريًا في كل مرة يتوفر فيها سجل قصاصات جديد للاطلاع عليه. فقط انقر فوق علامة التبويب الذكريات وانطلق. توفر علامة التبويب الجديدة أيضًا إمكانية الوصول إلى الميزات التي تم إصدارها مسبقًا ، مثل إضافة الموسيقى إلى مونتاج سجل القصاصات ومشاركة الذكريات عبر التطبيق.



يسمح التحديث أيضًا بإنشاء إدخالات سجل القصاصات هذه بمشاركة الأصدقاء والعائلة. ادعُ أي شخص للتعاون ويمكنه المساهمة بالصور ومقاطع الفيديو الخاصة به. يمكن لجميع المعنيين حذف أي صور لا تتطابق مع المظهر أو إجراء تعديلات بسيطة ، وسيوصي النظام نفسه بالصور بناءً على تحديد الموقع الجغرافي وما شابه. بالنسبة لخيارات المشاركة الأكثر قوة ، تقول Google أنك ستتمكن قريبًا من حفظ هذه المجموعات كتنسيقات فيديو شائعة لإرسالها عبر تطبيقات المراسلة والشبكات الاجتماعية.

يبدأ طرح تحديث صور Google الجديد اليوم في الولايات المتحدة ، لكن الشركة تقول إن الأمر سيستغرق بضعة أشهر قبل الإطلاق العالمي الحقيقي. ليست هذه هي المرة الأولى هذا العام التي تضغط فيها الشركة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في صور Google. في شهر مايو ، استخدمت Google هذه التقنية لتحسين مجموعة أدوات Magic Editor ، والتي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لإزالة القطع الأثرية غير المرغوب فيها من الصور.