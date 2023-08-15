الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

اتحاد النهوض بالتعليم يسخر من أسعار الكتب الخارجية: تحتاج لقرض

كتب خارجية
كتب خارجية

دانت أميرة محمود، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، ارتفاع أسعار الكتب المدرسية الخارجية، موضحة: "ولي الأمر الذي يحتاج إلى شراء كتب خارجية يجب أن يقوم بالحصول على قرض إن كان لديه 3 أطفال". 

txt

إقبال كبير من الأسر بالدقهلية على شراء الكتب الخارجية المستعملة

txt

مافيا الكتب الخارجية

وأضافت "محمود"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "سعر الكتب المدرسية الخارجية قد يصل إلى 5000 أو 6000 جنيه إذا كان هناك أكثر من طالب أو تلميذ في الأسرة". 

وتابعت: "هناك لينكات منتشرة للكتب الخارجية على منصات التواصل الاجتماعي لتحميلها بصيغة pdf، نعلم أن أسعار الكثير من المنتجات زادت، ولكن لا يجب ألا يتم استغلال أولياء الأمور بهذه الطريقة، للأسف هناك أسر تعاني من دفع المصروفات المدرسية، إلى جانب الأدوات المدرسية ولبس المدرسية والدروس الخصوصية .. ولي الأمر بيكلم نفسه ومش عارف يعمل ايه".

مواد متعلقة

الكتب الخارجية.. «نااار»

الكتب الخارجية تجاوزت الحدود

وزير الأوقاف بمؤتمر الإنجيلية: الأديان تدعو للسلام وحرق الكتب السماوية لاتخدم إلا قوى الشر

أماكن بيع الكتب الخارجية المستعملة بأسعار رمزية

أسباب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

صفحات السوشيال تحارب غلاء الكتب الخارجية بمبادرات المستعمل.. تفاصيل

" الأدوات المكتبية" تكشف سبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

أسعار الكتب الخارجية تخطت 500 جنيه.. شعبة الأدوات المكتبية تكشف الحقيقة (فيديو)