واتساب يختبر ملصقات الذكاء الاصطناعى

يختبر WhatsApp القدرة على إنشاء ملصقات مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وفقًا لـ WABetaInfo ، تتوفر الميزة لعدد صغير من المختبرين من خلال Google Play Beta Program. يقال إن Meta تستعد لطرح الأداة على نطاق أوسع في الأسابيع المقبلة.

يجب أن يرى أولئك الذين هم جزء من الاختبار زر إنشاء عندما يفتحون لوحة المفاتيح في علامة تبويب الملصق. كما هو الحال مع الأدوات المماثلة ، يمكنك إدخال وصف للملصق الذي ترغب في استخدامه. ستقوم منظمة العفو الدولية ببصق مجموعة من الملصقات لتختار من بينها ومشاركتها في محادثاتك. يُقال إن الملصقات يمكن التعرف عليها بسهولة وقد يتم إبلاغ المستلمين عندما يرون أحد نماذج الذكاء الاصطناعي. كما يلاحظ WABetaInfo ، يمكنك الإبلاغ عن أي ملصقات تعتبرها ضارة أو غير مناسبة لـ Meta.



قال متحدث باسم Meta لـ Engadget: "خبراتنا المولدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قيد التطوير في مراحل مختلفة ، ونحن نختبر مجموعة منها علنًا وبقدرة محدودة. ليس لدينا أي شيء آخر نشاركه في هذا الوقت."

لقد رأينا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يتسلل إلى أجزاء أكثر وأكثر من التطبيقات الرئيسية هذا العام ، لذلك ليس من المستغرب تمامًا أن نرى WhatsApp يقدم الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة AI. يمكن للأداة أن تجعل محادثات WhatsApp تبدو أكثر تخصيصًا وتجنب الأشخاص الاعتماد على الملصقات المفرطة الاستخدام وصور GIF وصور meme دون الحاجة بالضرورة إلى الاعتماد على شرائح التصميم الخاصة بهم. أشارت التقارير إلى أن ميزة مماثلة قادمة إلى Instagram و Messenger أيضًا.