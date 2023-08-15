الإعلان عن تأسيس "النادي المصري في ويسكونسن"

تأسيس النادي المصري في ويسكونسن

قام اليوم السفيرالدكتور سامح أبوالعينين، قنصل مصر العام بشيكاغو، بزيارة جامعة ماديسون حيث التقى أركان وشخصيات الجالية من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعة وعلماء ورجال أعمال ومحاسبين، موجها لهم الشكر والتقدير لمشاركتهم في حفل العيد الوطني لمصرنا الغالية في شيكاجو .

جاء ذلك بدعوه من عميد الجالية المصرية في ولاية ويسكونسن الاستاذ الدكتور عوض حنا عميد كلية الهندسة بجامعة ماديسون.

وتناول لقاء السفير بعميد كلية الهندسة جامعة ماديسون، استعراض الجاليه النشاطات التي تقومً بها مع مصر ، منها التبادل الطلابي والاكاديمي مع جامعات القاهره وعين شمس والجامعه الامريكيه بالقاهره، والتعاون مع عدد من المستشفيات وعلي راسها القصر العيني في مجال جراحات الاعصاب وبرامج سرطان الاطفال وجراحات الحوادث والعناية المركزة .



واستعرض القنصل العام الدكتور سامح ابوالعينين الانجازات التنموية والاقتصادية والعمرانية التي حققتها الدوله خلال السنوات القليلة الماضية في مجالات جذب الاستثمارات والانشاءات والبنية التحتية والطرق وشبكات المواصلات والاتصالات وفي قطاعات السياحة والثقافة والمتاحف والتعليم الجامعي المتطور خاصه في العاصمه الادارية الجديده والعالمين والاسكندرية وبرج العرب.

زيارة قنصل مصر بشيكاجو لجامعة ماديسون

واعلنت الجاليه خلال القاء تاسيس "النادي المصري في ويسكونسن " للنشاط الثقافي والرياضي والعلمي للاسر المصرية ولجمع شملهم في الاعياد والمناسبات.

