اصنعي تشيز كيك البطيخ لضيافة المناسبات

تشيز كيك البطيخ، من ألذ وصفات التشيز كيك المختلفة والمبتكرة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير تشيز كيك البطيخ المنعش بخطوات سهلة وسريعة.

تشيز كيك البطيخ

مقادير تشيز كيك البطيخ

- بطيخ : 1 حبة (كبير الحجم)

- جبن كريمي : ١٦ أوقية (بدرجة حرارة الغرفة)

- حليب مكثف محلى : 14 أوقية

- خلاصة الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الفواكة : حسب الرغبة (شرائح ، مشكّلة، كيوي، بلوبيري وغيرها)

تشيز كيك البطيخ

طريقة التحضير

قطعي شريحة بسمك 3 بوصة من منتصف البطيخ.

باستخدام ملعقة، فرغي برفق منتصف البطيخ، ولا تفرغي الكثير من اللب، حتى يكون البطيخ سميكاً وقوياً ليكون بمثابة قاعدة التشيز كيك.

في وعاء كبير، اخفقي الجبن الكريمي حتى يصبح ناعم القوام، وأضيفي الحليب المكثف ومستخلص الفانيلا واستمري في الخفق حتى يتجانس المزيج.

اسكبي مزيج الجبن الكريمي في قشرة البطيخ المفرغة، ووزعي فوقها فواكه من اختيارك.

أدخليها البراد لمدة 3 ساعات، أو حتى يتماسك التشيز كيك تماماً.

قدميه بارداً.