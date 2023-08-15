يد الأهلي يفوز على يوروفارم المقدوني ببطولة كأس الأبطال الدولية

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على نظيره فريق يوروفارم المقدوني في أولى مبارياته ببطولة كأس الأبطال الدولية التي تقام في البوسنة.

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حرص ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، على تجربة العديد من الجوانب الخططية في اللقاء، حيث تقدم الفريق في الشوط الأول بنتيجة ١٥-١١.

في الشوط الثاني واصل ديفيز الدفع بالأوراق المختلفة، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة ٣٤-٢٣.

ويستعد الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد التي تشهد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في السعودية.