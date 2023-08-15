وزارة الرياضة تستأنف مبادرة "حرفتك ..مهنتك" بالدقهلية

استأنفت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، فعاليات مبادرة " حرفتك ..مهنتك " بمركز شباب كفر بهوت بمحافظة الدقهلية ، بمشاركة 20 فتاة من فتيات المركز ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

تهدف المبادرة إلى تعليم حرفه الريزن للفتيات المشاركات ، وتعريفهن بالمواد المستخدمة والاحتياطات المتبعة ، بالاضافة الى تعليمهن كيفية تشكيل المادة وصولا الى ظهور المنتج .

كما تسعى الورش المقامة ضمن فعاليات المبادرة إلى الحث على الابتكار والإبداع ، وتقديم الأفكار ، واكتساب المهارات من خلال الإعداد والتأهيل وتدريب الفتيات والسيدات والشباب ، والعمل على تمكينهم اقتصاديًّا ، وخلق فرص عمل متنوعة ، والتأهيل لسوق العمل ، التعرف على طرق ومصادر التسويق.