الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وزارة الرياضة تستأنف مبادرة "حرفتك ..مهنتك" بالدقهلية

بوابة الوفد الإلكترونية

استأنفت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، فعاليات مبادرة " حرفتك ..مهنتك " بمركز شباب كفر بهوت بمحافظة الدقهلية ، بمشاركة 20 فتاة من فتيات المركز ، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .  

تهدف المبادرة إلى تعليم حرفه الريزن للفتيات المشاركات ، وتعريفهن بالمواد المستخدمة والاحتياطات المتبعة ، بالاضافة الى تعليمهن كيفية تشكيل المادة وصولا الى ظهور المنتج .    

كما تسعى الورش المقامة ضمن فعاليات المبادرة إلى الحث على الابتكار والإبداع ، وتقديم الأفكار ، واكتساب المهارات من خلال  الإعداد والتأهيل وتدريب الفتيات والسيدات والشباب  ، والعمل على تمكينهم  اقتصاديًّا ، وخلق فرص عمل متنوعة ، والتأهيل لسوق العمل ،  التعرف على طرق ومصادر التسويق.