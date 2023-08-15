رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد: استمرار حملات إزالة المخالفات لمواجهة العشوائية

أكد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ضرورة استمرار حملات إزالة المخالفات وتكثيفها للحفاظ على مظهر عمراني خالٍ من العشوائيات بالمدينة.

المهندس احمد مصطفى

وقاد جهاز مدينة الشيخ زايد برئاسة المهندس أحمد مصطفى حملة إزالة للقطعة 44 في الحى ٨ مجاورة 3، وذلك لردع المخالفين ومحاربة مخالفات البناء والعشوائية بالمدينة .

وأجرت الحملة بالتعاون مع إدارة الأمن وشرطة التعمير أعمال إزالة للقطعة ٤٤ مجاورة ٣ بالحى ٨ غرف سطح زيادة بعد التصالح.

ويأتى ذلك في ضوء توجيهات السلطة المختصة بضرورة الحفاظ على المظهر العام للمدن الجديدة كمثال للمدن الحضارية.

كانت الإدارة العامة للتنمية بالتعاون مع إدارة الأمن والإدارات المعنية بالجهاز قامت بحملات لمواجهة الشروع في وجود أى مظاهر للعشوائية بالمدينة وتضمنت الحملة إزالة لزيادة في المسطحات المسموح بها بالحي 8 مجاورة 3 كما تم القبض على عدد (4) تروسيكلات نباشين وتم التحفظ عليهم في جراج إدارة الحركة بالجهاز وأيضا تم رفع كافة الإشغالات بكوبري المشاة هايبر وان.



جهاز مدينة الشيخ زايد قام فى الأيام الماضية بحملة لإزالة روف مخالف بدون ترخيص بالحي الثامن بإشراف من نائب رئيس الجهاز ومدير عام الإدارة العامة للتنمية م صلاح الورداني وتواجد مدير التنمية ورئيس القطاع المختص ورجال إدارة الأمن والتعديات بالتعاون مع قسم شرطة التعمير وتم تحرير محضر وتنفيذ الإزالة الصادرة واستكمال الإجراءات القانونية .