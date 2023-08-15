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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تفاصيل تعاقد المصري البورسعيدي مع أحمد عيد

أحمد عيد
أحمد عيد

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر،  إجراءات التعاقد مع أحمد عيد ، لاعب منتخب مصر الأوليمبي بعقد يمتد لثلاثة  مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025 .

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الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد عيد والبالغ من العمر  22 عامًا يشغل مركز الظهير الأيمن ، وهو أحد العناصر الأساسية في تشكيلة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وصيف بطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات تحت 23 عامًا والمتأهل لأوليمبياد 2024 المقرر إقامتها بباريس.

ولعب أحمد عيد خلال الموسم الماضي في صفوف إنبي والذي أنتقل إليه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء للنادي البترولي.

ويذكر أم أحمد عيد  عاد إلى صفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء إعارته لنادي انبي والذي قدم  شكوى رسمية ضد اللاعب و إدارة الزمالك في لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.
 

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