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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد العراقى للتنس يكرم الشافعى ويشكر مصر على كرم الضيافة

بوابة الوفد الإلكترونية

قام رئيس الاتحاد العراقى للتنس سيف رحيم جبار باهداء درع الاتحاد الى رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى وذلك تكريما وتقديرا على التعاون القائم بين الاتحادين الشقيقين فى مجال اللعبة البيضاء.
قام جبار بتكريم الشافعى على هامش تواجده فى مقر نادى سماش بحضور كل من السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى ورئيس سماش المهندس عمرو السلالى.
ووجه سيف جبار جزيل الشكر الى مصر وذلك على حسن الاستضافة لبعثة الفريق العراقى للتنس للناشئين المتواجدة حاليا فى القاهرة فى معسكر تدريبى مغلق.
 واضاف ان هناك تعاونا وثيقا مع الاتحاد المصرى للتنس فى كافة مجالات اللعبة البيضاء من أجل الاستفادة بالخبرات المصرية العريضة مما سيحقق النفع للتنس العراقى.

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