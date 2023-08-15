مياه النيل تبتلع شخصًا في الوراق

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، في انتشال جثة غريق طافية في نهر النيل بمنطقة الوراق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شخص طافية بنهر النيل أمام منطقة «طناش» بدائرة القسم، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى العقد السادس من العمر، ويرتدي «مايوه»، ويُرجح أنه غرق أثناء السباحة، ولا توجد ثمة إصابات به.

تم التحري عنه للوصول إلى شخصيته وإخبار أهله، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

في سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع ، مقيم بدائرة المركز) مصاب وتوفـى عقب وصوله .



وأسفرت المعلومات عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شقيقى المتوفـى) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم حول الإرث، حيث قاما بتاريخ الواقعة بإستغلال تواجد المجنى عليه بقطعة أرض زراعية، وقام أحدهما بإطلاق عيار نارى عليه من سلاح كان بحوزته نتج عنه وفاته، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار)وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.