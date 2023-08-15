الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مياه النيل تبتلع شخصًا في الوراق

غريق
غريق

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، في انتشال جثة غريق طافية في نهر النيل بمنطقة الوراق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

انتشال جثة عامل غرق في بركة مياه زراعية في الفرافرة بالوادي الجديد

انتشال جثمان طفل غرق أثناء استحمامه في ترعة بالمنشاة

 

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شخص طافية بنهر النيل أمام منطقة «طناش» بدائرة القسم، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى العقد السادس من العمر، ويرتدي «مايوه»، ويُرجح أنه غرق أثناء السباحة، ولا توجد ثمة إصابات به.

 

تم التحري عنه للوصول إلى شخصيته وإخبار أهله، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

في سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل ما تبلغ لمركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع ، مقيم بدائرة المركز) مصاب وتوفـى عقب وصوله .


وأسفرت المعلومات عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شقيقى المتوفـى) عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لوجود خلافات بينهم حول الإرث، حيث قاما بتاريخ الواقعة بإستغلال تواجد المجنى عليه بقطعة أرض زراعية، وقام أحدهما بإطلاق عيار نارى عليه من سلاح كان بحوزته نتج عنه وفاته، كما تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة (فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار)وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

مواد متعلقة

ضبط عصابة التنقيب عن الآثار فى الدقهلية

إصابة شخصين في حادث تصادم بالبحيرة

القبض علي المتهم بإنهاء حياة ابنه في بولاق الدكرور

إصابة شخصين في حادث سير بقليوب

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالعاشر من رمضان

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث بالصحراوي