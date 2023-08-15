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أشرف زكي يكشف حقيقة حبس عادل إمام في البيت.. فيديو
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أشرف زكي يكشف حقيقة حبس عادل إمام في البيت.. فيديو

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على التصريحات التي أدلت بها الفنانة مادلين طبر والتي قالت فيها إن رامي إمام نجل الفنان عادل إمام لا يرد على الاتصالات الهاتفية.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "مادلين طبر قالت كلاما خطيرا ومفردات يجب ألا يتم قولها على أي فنان، فما بالنا بعادل إمام، أعتذر عما قالته وسأتحدث معها بعد انتهاء هذه المداخلة".

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وطمأن، الشعب المصري على الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه في حالة جيدة للغاية، قائلًا: "اتصلت به منذ أيام قليلة، وقلت له إننا نفتقده فدعاني إلى زيارته".

 وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": “قالي تعالى كل لقمة عندي”، مواصًلا: "اطمأن على أسرتي بالأسماء ولم يغلق الاتصال إلا بعدما سألني عن يوم محدد أزروه فيه، فقلت له إنني مشغول بمهرجان القاهرة للدراما وسأزوره".

 وتابع: "الأستاذ رامي إمام والأستاذ محمد عادل إمام كانا يشاركان في تصوير فيلم ابن نسب، وكانا يوصلان الليل بالنهار حتى ينهوا التصوير، كما أن ابنتي مساعد مخرج في الفيلم، ورامي إمام عندما اتصل به فإنه يجيبني على الفور أو يتصل بي عندما ينتهي من أداء أعماله، والتقيته أكثر من مرة في الأيام الماضية".

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