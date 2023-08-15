صدم طفلا أثناء عبوره الطريق.. ضبط سائق تروسيكل بالوراق

القى رجال المباحث بالجيزة القبض علي سائق تروسيكل صدم طفل أثناء عبوره للطريق فى منطقة الوراق ، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى الوراق ، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل للطريق صدمته تروسيكل يستقله شخص، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتوفى بداخلها ، وتم ضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

ومن جانبه قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات والتعليمات لقائدى السيارات للحد من خطر حوادث الطرق والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

"الإرشادات"

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام

بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف.

وتكثف الإدارة من حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

