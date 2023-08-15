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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سموحة يعلن ضم فادي فريد رسميا

سموحة يضم فادي فريد
سموحة يضم فادي فريد

أعلن مجلس أدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر بشكل رسمي عن تعاقد النادي مع المهاجم فادي فريد قادما من نادي البنك الأهلي .

وكان فادي فريد احد الاعبين الذين طلب المدير الفني لفريق سموحة احمد سامي التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم صفوف فريق سموحة الذي ضم بشكل نهائي حسام حسن من النادي الأهلي بعدما قضي الدور الثاني من الموسم الماضي في صفوف سموحة على سبيل الاعارة .

يذكر ان فادي فريد تألق في الموسم قبل الماضي في صفوف اسوان قب  ان ينتقل الموسم الماضي الى البنك الاهلي لكنه لم يحصل على فرص كثيرة في البنك الأهلي .

المعروف ان سموحة ضم مصطفى البدري اعارة لمدى سنتين من النادي الأهلي ومحمود وحيد بشكل نهائي من النادي الأهلي وايضا صبري رحيل بشكل نهائي من نادي الأتحاد السكندري .