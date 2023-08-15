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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عامل يفقد حياته غرقًا في أبو النمرس بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

توفى عامل غرقا أثناء استحمامه في نهر النيل بدائرة قسم أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقله إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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المباحث الجنائية، تقت إخطارا من رئيس مباحث أبو النمرس، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بغرق أحد الأشخاص بمياه نهر النيل بدائرة القسم، وانتقل رئيس المباحث إلى مكان الواقعة.

 

وتبين غرق عامل، 22 سنة، أثناء استحمامه في نهر النيل بصحبة أصدقائه، والذين لم يتمكنوا من إنقاذه، وبسؤالهم أفادوا بما جاء بالفحص، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

 

وحُرر محضر بالواقعة، فيما أمرت النيابة العامة، بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن.

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