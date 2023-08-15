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أشرف زكي يكشف حقيقة حبس عادل إمام في البيت.. فيديو
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عادل إمام يشعل معركة بين بسمة وهبة ومادلين طبر.. بلاغ وعشة فراخ وسيدة حِشرية

مادلين طبر وعادل
مادلين طبر وعادل إمام وبسمة وهبة

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة مادلين طبر، بعدما طالبت باقتحام الفيلا التي يسكن فيها عادل إمام تحت مزاعم الاطمئنان عليه، قائلة: "هذا التصريح يحتاج إلى وقفة، فقد يجعلها تتعرض للمسائلة القانونية .. أنتِ فاكرة نفسك رايحة تقتحمي عشة فراخ؟!".

 وقالت، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "أقدم بلاغا في مادلين طبر بسبب دعوتها لاقتحام الفيلا، ما قالته غير قانوني بالمرة، كيف علمتِ أن هناك أشخاصا اقتحموا بيته للاطمئنان عليه؟!". 

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وأضافت الإعلامية: "انتِ لستِ من أصدقائه أو جيله أو معارفه ولا توجد أي مشكلة، تحدثت عن يسرا ولبلبة رغم أنهما عشرة العمر، وبالتالي فإنهما عندما يدخلان بيته لا مشكلة في ذلك، أنتِ حاشرة نفسك ليه؟!". 

وتابعت: "أنتِ دخلك إيه؟! الفنان عادل إمام له مكانة كبيرة في الوطن العربي، وما كتبتيه فيه إساءة كبيرة لعادل إمام وأسرته وأولاده، ومين اللي قالك إن الفنان عادل إمام بتاع سهر وخروج، عادل إمام كان في عز نجوميته بيروح بدري ومش بيسهر وكان أخره قاعد في الكافيه تحت بيته وبيلعب طاولة وشطرنج أو يروح نادي الصيد ويروح وكان قليل الظهور في المهرجانات طوال عمره".

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