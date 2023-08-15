النيابة تطلب التحريات حول العثور على سيدة متوفية داخل مسكنها

قررت نيابة المرج، نقل جثة سيدة عثر عليها متوفية داخل منزلها في منطقة المرج، إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا بالعثور على جثة سيدة متوفية داخل منزلها.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة سيدةعي «سارة أحمد» تبلغ ٤٠ عاما، إثر تناولها، حقنة وعقاقير طبية للتخلص من حياتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات لتحقيق لتتولى التحقيقات