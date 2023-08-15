صديقه أنهى حياته.. تشريح جثمان شاب في بولاق الدكرور

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثمان شاب أنهى حياته صديقه طعنا بالمطواة خلال مشاجرة، بسبب خلافات بينهما في منطقة بولاق الدكرور، وذلك للحصول علي تقرير الصفة التشريحية لكشف سبب الوفاة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بشارع ترعة عبد العال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وانه اثناء تواجدهم فى الشارع نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة أخرى لقى مسن مصرعه بعدما أطلق في رأسه الرصاص وسط ذهول أفراد أسرته داخل منزله بميدان فيكتوريا بالمعادي.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من أحد سكان العقار رقم 210 بميدان فيكتوريا بالمعادي يفيد بسماع طلق ناري قادم من إحدى الشقق السكنية بذات العقار الذي يقطن به.

وانتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين إطلاق رجل يبلغ من العمر 70 عاما النار على نفسه بمنطقة الرأس فسقط قتيلا، تم إخطار جهات التحقيق التى أمرت بوضع الجثة في المشرحة وطلبت تحريات المباحث