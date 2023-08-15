عاجل
أشرف زكي يكشف حقيقة حبس عادل إمام في البيت.. فيديو
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يجدد عقد أحمد الأحمر ويحل أزمة سفر بعثة الكوماندوز

أحمد الأحمر
أحمد الأحمر

تدخل المستشار مرتضي منصور  رئيس نادي الزمالك  لحل أزمة سفر بعثة الفريق الاول لكرة اليد إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية لكرة اليد.

إقرأ أيضًا ..

txt

رجال يد الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج ببطولة الدوري

txt

يد الزمالك يهزم الطيران ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر


ووجه المستشار مرتضى منصور كل من أحمد مرتضي عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات وأمير مرتضي المشرف على فريق الكرة بحجز طائرة للفريق للسفر إلى  المملكة العربية  السعودية للمشاركة  في البطولة العربية المؤهلة لبطولة العالم الأندية .
و نجح الثنائي في حجز طائرة خاصة للفريق تقل البعثة  إلى  السعودية في تمام الساعه الثانية صباح غدا الأربعاء.
وفي نفس الوقت نجحا في التجديد لأحمد الأحمر نجم الفريق  وتوقيع عقد جديد مع اللاعب قبل السفر .
وأعرب المستشار مرتضى منصور  عن أمنيته بالتوفيق  لأبطال فريق كرة اليد بالعودة بكأس البطولة .

مواد متعلقة

أسباب شكوى فرج عامر الزمالك لـ اتحاد الكرة

طارق يحيي يوجه رسالة مؤثرة لـ جماهير الزمالك

مرتضى منصور يهنئ يد الزمالك بلقب كأس الكؤوس

أحمد مرتضى ينهي أزمة يد الزمالك قبل نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

يد الزمالك يهزم وداد سمارة المغربي في كأس الكئوس الأفريقية

يد الزمالك يتعاقد مع محمد مجدي على سبيل الإعارة