الزمالك يجدد عقد أحمد الأحمر ويحل أزمة سفر بعثة الكوماندوز

تدخل المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لحل أزمة سفر بعثة الفريق الاول لكرة اليد إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية لكرة اليد.

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ووجه المستشار مرتضى منصور كل من أحمد مرتضي عضو المجلس والمشرف على ألعاب الصالات وأمير مرتضي المشرف على فريق الكرة بحجز طائرة للفريق للسفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة العربية المؤهلة لبطولة العالم الأندية .

و نجح الثنائي في حجز طائرة خاصة للفريق تقل البعثة إلى السعودية في تمام الساعه الثانية صباح غدا الأربعاء.

وفي نفس الوقت نجحا في التجديد لأحمد الأحمر نجم الفريق وتوقيع عقد جديد مع اللاعب قبل السفر .

وأعرب المستشار مرتضى منصور عن أمنيته بالتوفيق لأبطال فريق كرة اليد بالعودة بكأس البطولة .