مسن ينهى حياته بطلق ناري فى الرأس بالمعادي

لقى مسن مصرعه بعدما أطلق في رأسه الرصاص وسط ذهول أفراد أسرته داخل منزله بميدان فيكتوريا بالمعادي.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من أحد سكان العقار رقم 210 بميدان فيكتوريا بالمعادي يفيد بسماع طلق ناري قادم من إحدى الشقق السكنية بذات العقار الذي يقطن به.

وانتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ وبالفحص تبين إطلاق رجل يبلغ من العمر 70 عاما النار على نفسه بمنطقة الرأس فسقط قتيلا، تم إخطار جهات التحقيق التى أمرت بوضع الجثة في المشرحة وطلبت تحريات المباحث

من جهة أخرى شهدت قرية تابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد واقعة مأساوية اليوم حيث أقدمت شابة في الـ 23 من عمرها على وضع حدٍّ لحياتها عن طريق تناول أقراص الغلال السامة. وقد تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبو الليل إخطاراً بالواقعة من إدارة شرطة النجدة.

وأفاد التقرير بأن جثة الشابة، التي تُدعى عزة رمضان سالم، وصلت إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، حيث تبيّن أنها قد تعرضت لتسمُّم بمواد كيميائية. وعلى الفور، تم إصدار محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لبدء التحقيقات في ظروف وملابسات انتحارها.

ووفقًا للتقارير، فإن الشابة كانت تُعاني من حالة صحية سيئة، حيث تم نقلها إلى مستشفى الفرافرة المركزي بعد تناولها حبة الغلال، في إطار إصابتها بأزمة نفسية.

عند وصولها للمستشفى، تم تقديم الإسعافات الأولية للشابة قبل نقلها إلى مركز السموم بجامعة أسيوط. ولكن، للأسف، فإن حالتها تدهورت في قسم الاستقبال بالمستشفى وتوفيت. تم تحويل جثمان الشابة إلى مستشفى الداخلة العام لعرضها على الطب الشرعي بناءً على أوامر النيابة العامة.

تُعد هذه الواقعة صدمة كبيرة لأهالي قرية النهضة ومركز الفرافرة بأكمله. حيث جاءت هذه الحادثة كتذكير جديد بأهمية التوعية والاهتمام بالصحة النفسية وضرورة التعاطي مع المشاكل والأزمات النفسية بشكل صحيح وفعَّال.

يجدر الإشارة إلى أن السلطات المعنية قد بدأت في التحقيق في الحادثة لتحديد الأسباب الدقيقة والمحددة التي أدت إلى انتحار الشابة، ولتطبيق العقوبات المناسبة لأي شخص يثبت تورطه في تسببها في هذا الحادث المأساوي.