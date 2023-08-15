عبدالسند يمامة: أعتز بثقة الوفديين لترشحى فى الانتخابات الرئاسية

الحملة الانتخابية من مالى الخاص وتبرعات المصريين ولن تكلف ميزانية الحزب

برنامج انتخابى يناسب طموح المصريين.. وقيادات وفدية تشارك فى التبرعات

لجنة المواطنة بالوفد تعلن دعمها الكامل لرئيس الحزب من أجل الصالح العام

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، اعتزازه وتقديره ثقة الوفديين وتأييدهم ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية بإرادة وفدية خالصة تعكس وطنية أبناء الحزب العريق، وحرصهم على المشاركة فى أهم استحقاق انتخابى.

وأكد رئيس الوفد أنه سيعلن عن برنامج انتخابى يناسب طموح المصريين عقب فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية.

وشدد الدكتور عبدالسند يمامة على أن حملته الانتخابية المركزية وفى المحافظات سوف يتم تشكيلها من أبناء الوطن لمخاطبة جميع أبناء الشعب المصرى.

وتعهد الدكتور عبدالسند يمامة بالمنافسة القوية فى هذه الانتخابات مع عدم المساس بأموال الحزب، وأن تكاليف الحملة الانتخابية ستقوم على تبرعات المصريين.

وأكد رئيس الوفد أن عدداً من قيادات الحزب وخارجه أبدوا استعداداً للتبرع للحملة الانتخابية، بالإضافة إلى مساهمته من ماله الخاص فى دعم حساب الحملة.

وأصدرت لجنة المواطنة بحزب الوفد، أمس، بياناً مهماً أعلنت فيه تأييدها ترشح رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وقالت فيه:

بعد اجتماع لجنة المواطنة بحزب الوفد أعلنت اللجنة برئاسة صفوت لطفى، مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة ورئيس لجنة المواطنة بالحزب، وعماد إبراهيم، مساعد رئيس الحزب للإدارة المحلية ونائب رئيس لجنة المواطنة، ومدحت الدويرى، مقرر عام لجنة المواطنة ورئيس لجنة الوفد بعين شمس، وكل أعضاء لجنة المواطنة أقرت بالإجماع باهتمامها البالغ بالمشاركة الجادة والمثمرة فى الانتخابات الرئاسية القادمة.. فى إطار ما يكفله الدستور.

وأكدت تفعيل الدور الريادى لحزب الوفد بما يمتلكه من محبة مترسخة فى قلوب المصريين، والذى يمتاز بها عن غيره منذ بداية الحياة السياسية لحزب الوفد، وهى المحك الحقيقى والفعلى للتفاعل مع الناس وكذا التفاعل على أرض الواقع مع التحديات الراهنة من النواحى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى لابد لها من حلول جذرية سريعة ومثمرة ومنتجة لآثارها حتى يشعر بها المواطن البسيط من خلال برنامج انتخابى شامل يرضى كل الأطياف والفئات، وبما يمتلكه حزب الوفد من تاريخ سطر فيه الحزب برجاله ملامح الحياة السياسية فى مصر بقيادة زعيم الأمة المصرية سعد زغلول وحكومة مصطفى النحاس رئيس مجلس الوزراء وتألق وبراعة ويصا واصف رئيس البرلمان المصرى.

وبما يمتلكه حزب الوفد الآن من قيادات سياسية طبيعية لها ثقلها السياسى من شيوخ الوفد وشبابه والتى شاركت فى رسم خارطة الطريق فى وقت كانت فيه مصر مستهدفة، وبما يمتلكه حزب الوفد من كوادر تنظيمية أكثر من رائعة فى كل محافظات مصر، قادرة على المشاركة فى ذلك الاستحقاق الانتخابى.

تؤيد لجنة المواطنة مشاركة حزب الوفد فى الدفع بمرشح وفدى لتلك الانتخابات، وبعدما استقرت عليه موافقة الهيئة العليا المنتخبة من «الهيئة الوفدية»، وبعد موافقة المكتب التنفيذى المنتخب من «الهيئة العليا»، والسادة النواب الوفديين بمجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات.

ومن واقع الالتزام الحزبى للجنة المواطنة، هذا الالتزام الذى تعلمناه داخل جدران حزب الوفد، تؤيد اللجنة ترشح الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، للانتخابات الرئاسية القادمة، مقدمة كل سبل الدعم المتاحة من مشاركة وفعاليات تعود بالصالح العام على حزبنا العريق فى هذا الاستحقاق الانتخابى.

لجنة المواطنة بحزب الوفد