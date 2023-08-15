مادلين طبر تدعو لاقتحام فيلا عادل إمام للإفراج عنه وبسمة وهبة تلقنها درسًا قاسيًا

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة مادلين طبر، بعدما زعمت الأخيرة أن أسرة الفنان عادل إمام تخفيه وتمنعه من الظهور، كما أنها حرضت على اقتحام الفيلا التي يعيش فيها.

وقالت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، إن ما قالته مادلين طبر صادم للغاية ولا يليق بمكانة فنانة، فقد أساءت للفن لأنها محسوبة على الفن.

وأضافت: "ما أزعجني أنها قالت إنها تتمنى أن تفرج أسرة عادل إمام عنه، لم يكن يجب أن تستخدم مصطلح تفرج عنه.. هل أنتِ واعية للتصريح الذي قلتيه؟! هل تعي عمن تتحدثين؟!".

وتابعت: "قالت هنستقبله على رموش عينينا .. أنتِ مالِك؟! أنتِ تعرفيه منين؟! يحضر مهرجان أو لا يحضر، ما شأنكِ، وبالنسبة لعدم رد ابنه رامي عليها، لماذا يرد عليها؟! هل هما أصدقاء؟! هي ليست من جيل الزعيم أصلا كي تتحدث بهذه النبرة".