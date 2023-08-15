عاجل
أشرف زكي يكشف حقيقة حبس عادل إمام في البيت.. فيديو
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مادلين طبر تدعو لاقتحام فيلا عادل إمام للإفراج عنه وبسمة وهبة تلقنها درسًا قاسيًا

بسمة وهبة وعادل إمام
بسمة وهبة وعادل إمام ومادلين طبر

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة مادلين طبر، بعدما زعمت الأخيرة أن أسرة الفنان عادل إمام تخفيه وتمنعه من الظهور، كما أنها حرضت على اقتحام الفيلا التي يعيش فيها. 

وقالت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"، إن ما قالته مادلين طبر صادم للغاية ولا يليق بمكانة فنانة، فقد أساءت للفن لأنها محسوبة على الفن. 

txt

اعتزال عادل إمام الفن.. الشائعات تطارد الزعيم والأخير يرفض التعليق

txt

ابنة سعيد صالح تكشف سر طلب عادل إمام من علاء مبارك بشأن والدها (فيديو)

وأضافت: "ما أزعجني أنها قالت إنها تتمنى أن تفرج أسرة عادل إمام عنه، لم يكن يجب أن تستخدم مصطلح تفرج عنه.. هل أنتِ واعية للتصريح الذي قلتيه؟! هل تعي عمن تتحدثين؟!". 

وتابعت: "قالت هنستقبله على رموش عينينا .. أنتِ مالِك؟! أنتِ تعرفيه منين؟! يحضر مهرجان أو لا يحضر، ما شأنكِ، وبالنسبة لعدم رد ابنه رامي عليها، لماذا يرد عليها؟! هل هما أصدقاء؟! هي ليست من جيل الزعيم أصلا كي تتحدث بهذه النبرة".

مواد متعلقة

ابنة سعيد صالح تكشف سر طلب عادل إمام من علاء مبارك بشأن والدها (فيديو)

منشق عن الجماعة الإسلامية يكشف كواليس محاولة اغتيال عادل إمام وسر فشلها (فيديو)

إطلاق اسم عادل إمام على مهرجان المسرح القومي وموقف الزعيم من الحضور (فيديو)

شخص وحيد ضرب الزعيم عادل إمام .. أحمد الفيشاوى يكشف التفاصيل

ياسمين صبري تفاجئ زوجة عادل إمام برسالة غير متوقعة..وتغازل الزعيم: "زين ما اخترت"

عايدة رياض تكشف كواليس ضربها عادل إمام "بالدماغ" فى اللعب مع الكبار"