شاومي تطلق مجموعة من الهواتف الذكية والروبوتات الابتكارية

أزاحت Xiaomi الستار عن منتجاتها الجديدة في حدث Lei Jun السنوي الذي أقيم في مركز الاتفاقية الوطنية في الصين. تضمنت هذه المنتجات هاتف Xiaomi MIX Fold 3، و الروبوت CyberDog 2، بالإضافة إلى مزيد من الابتكارات.

وقدم لي جون، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Xiaomi، خطابه السنوي، حيث شارك تجاربه ورؤيته الرئيسية خلال السنوات الـ 36 الماضية. في الوقت نفسه، أعلن عن الفلسفة الأساسية لـ Xiaomi للمستقبل.



Xiaomi MIX Fold 3: طراز قابل للطي بتقنيات متقدمة

يمثل Xiaomi MIX Fold 3 آخر ما توصلت إليه Xiaomi في مجال الهواتف القابلة للطي. يأتي بتصميم رفيع وخفيف الوزن، ولكنه يتمتع بقوة وأداء مذهلين. يتميز هذا الهاتف بتقنيات مبتكرة تضمن تجربة استخدام استثنائية في مجال الصور والأداء. يمثل Xiaomi MIX Fold 3 معيارًا جديدًا في عالم الهواتف القابلة للطي، ويؤكد مكانة Xiaomi كشركة رائدة في هذا المجال.

تقنية مبتكرة للطي يأتي Xiaomi MIX Fold 3 بمفصل خاص مبتكر يجعله أكثر نحافة وخفة، مما يوفر مرونة واستدامة عالية. الهاتف يحمل ميزات مبتكرة للغاية في التكنولوجيا والبنية، مما يجعله خيارًا موثوقًا للمستخدمين.



ابتكار في تصميم الطي: يتميز Xiaomi MIX Fold 3 بمفصل قابل للطي مبتكر يجمع بين النحافة والمتانة، مما يوفر هاتفًا رقيقًا وقويًا. تم تصميم هذا المفصل بشكل مبتكر لتوفير مظهر نحيف وقوة استدامة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن الأداء والأناقة في آن واحد.



الكاميرا أداء فائق: يأتي Xiaomi MIX Fold 3 بأداء استثنائي وإمكانيات تصوير ممتازة. يمتاز بنظام كاميرا رباعي يتضمن عدسات بصرية من Leica، مما يوفر تجربة تصوير احترافية في هيكل خفيف ونحيف.



بطارية تدوم طويلاً: للتغلب على تحديات عمر البطارية في الهواتف القابلة للطي، يأتي Xiaomi MIX Fold 3 بطارية مزدوجة

الأداء والبطارية: مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version ومزود ببطارية ضخمة بسعة 4800mAh. يأتي مع نظام إدارة بطارية Xiaomi Surge لشحن سريع بقوة 67 واط وشحن لاسلكي بقوة 50 واط.



تقنية متقدمة: يضم Xiaomi MIX Fold 3 معالج Snapdragon® 8 Gen 2 الرائد، ونظام تشغيل MIUI Fold مُحسَّن لتجربة مميزة ومبتكرة.

*إعلانات أخرى مثيرة:* إلى جانب Xiaomi MIX Fold 3، تم الكشف أيضًا عن هاتف Redmi K60 Ultra بأداء ممتاز ، مما يوسع خيارات المستخدمين بشكل مثير.



*استثمارات مستدامة في التكنولوجيا:* تعزز Xiaomi استثماراتها في التكنولوجيا من أجل خدمة البشرية. هذه الخطوة تؤكد التزام Xiaomi بتقديم تقنيات متطورة لتحسين حياة الناس ودعم تطور المجتمع.

وتعَد مجموعة المبتكرات التي تم الإعلان عنها في حدث Lei Jun السنوي من Xiaomi خطوة كبيرة نحو تطوير المستقبل. من خلال دمج التقنيات المبتكرة مع التصميم الرائع، تعزز Xiaomi مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.