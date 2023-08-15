مركز اورنچ الرقمي يفوز بجائزة Global business Outlook العالمية

فاز مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار ODC في مصر بجائزة Global business Outlook العالمية لعام 2023 كأفضل مركز بحثي بقطاع الاتصالات يدعم الابتكار في الشركات الناشئة، تقديرا لمساهماته الفعالة في دعم قطاع ريادة الأعمال المصري بالتكامل مع المبادرات والمشروعات الرائدة التي قدمتها شركة اورنچ مصر لدعم التحول الرقمي ومساندة المواهب الشابة في البلاد.

وكشفت مؤسسة النشر البريطانية المرموقة Global Business Outlook وهي الجهة المصدرة للجوائز، أن مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار في مصر يمتلك قصة تستحق أن تروى على نطاق عالمي وأن تنال التقدير الدولي لدوره المحوري في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة منذ افتتاحه في ديسمبر من عام 2021.

ونال مركز اورنچ للتطوير الرقمي والابتكار الجائزة إثر منافسة مع مراكز بحثية أخرى تابعة لشركات عالمية عامة وخاصة بعد أن اعتبرت لجنة التحكيم أنه قدم واحدا من أفضل مختبرات التعليم والتطوير التي تركز على تنمية المهارات وابتكار المنتجات المتطورة.

يشار إلى أن هذا هو التكريم الثاني لمركز ODC في أقل من عام عقب تتويجه بجائزة "امتياز" كأفضل مركز بحثي في المنطقة العربية خلال سبتمبر الماضي.