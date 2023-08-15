وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل وثيقة معاش بكرة بالدولار للمصريين بالخارج

تحدثت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن وثيقة «معاش بكرة" التي تم إطلاقها بالأمس بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال مؤتمرها الصحفي اليوم، أن الوثيقة هدفها التغطية والحماية التأمينية اللازمة للمصريين بالخارج للحصول على معاش إضافي مناسب.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوثيقة تستهدف شريحة واسعة وتستمر لمدة 5 سنوات، مؤكدة أن الوثيقة مفصلة لخدمة المصريين بالخارج وتتناسب مع حدود إمكانيتهم.



وإليكم تفاصيل وثيقة معاش المصريين بالخارج:-

وثيقة معاش بكرة بالدولار توفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.

يمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة، مما يسهم في توفير الحماية والادخار للعملاء المصريين المقيمين بالخارج بالإضافة إلى تأمين مبلغًا تقاعديًا لهم يتم الحصول عليه عند بلوغ سن الاستحقاق، لتوفير حلول استثمارية وادخارية وتأمينية لهم.



يكون الحد الأدنى للقسط الوحيد 500 دولار أمريكي وبحد أقصى 10 آلاف دولار للوثيقة الواحدة خلال العام.

يمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولار كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، وذلك دون التزام بموعد محدد للقسط، ويمكن تعديل بيانات الوثيقة مثل المستفيدين أو العنوان ودفعات المعاش حسب رغبته، دون إمكانية تعديل سن الاستحقاق.

وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، قبل قليل، مؤتمر صحفي، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية.