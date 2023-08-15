تفاصيل تعاقد المصري مع باهر المحمدي

أعلن نادي المصري البورسعيدي ، ضم باهر المحمدي قادمًا من صفوف فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لمدة 4 مواسم.





وأكد النادي البورسعيدي تعاقده الرسمي مع اللاعب عقب استلام الاستغناء الخاص به وسداد قيمة الشرط الجزائي المتواجد في تعاقده مع ناديه.

كان النادي الإسماعيلي قد أعلن الأيام الماضية تعاقده مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مؤتمر صحفي عقد بمقر النادي الأبيض.

وتم المؤتمر يتم تقديم إيهاب جلال ومعاونية حمد إبراهيم مدرب عام، أحمد حسام مدرب، مصطفى كمال مدرب حراس مرمى، أحمد سامح مدرب أحمال، هشام مصطفى طبيب الفريق.

مستجدات ستاد المصري ..

وكان النادي الإسماعيلي أعلن عن تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لفريق الكرة استعدادًا للموسم الجديد، خلفًا لحمزة الجمل، في الوقت الذي بدأ فيه المدرب الجديد في تحديد احتياجات الفريق وتدعيماته.

على صعيد متصل قال الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري في تصريحات إعلامية أخيرة أن التعاقد لا يزال ساريا مع استاد هيئة قناة السويس منذ السنة الماضية

وتابع: “مجلس إدارة المصري بقيادة الأستاذ كامل أبو علي يولي ملف الملعب اهتماما كبيرا، وقريبا سيشهد هذا الملف انفراجة”.

وواصل: “أعمال الإنشاء باستاد المصري قد بدأت بالفعل، أعمدة الملعب قد شيدت، والشركة المسؤولة عن إنشاء الاستاد تنهي أعمالها سريعا، وخلال الأشهر المقبلة سنمتلك هيكلا خرسانيا كاملا للملعب