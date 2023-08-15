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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد بدء الدراسة في السعودية (المواعيد كاملة)

تعليم السعودية
تعليم السعودية

أعلنت إدارة تعليم الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مواعيد الدراسة بجميع المدارس الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها، الترم الدراسي الجديد.

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وأوضحت تعليم الرياض، أن الاصطفاف الصباحي في مدارس الرياض يبدأ خلال فترة الصيف عند الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا، وتستمر فترة الدراسة الصيفية حتى تاريخ 1 / 11 / 2023. 

 

وأشارت تعليم الرياضي، إلى أن الاصطفاف الصباحي خلال فترة الشتاء يبدأ في 6:45 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 7:00 صباحًا، بينما يبدأ الدوام الرسمي للطلاب والطالبات في القطاع التعليمي خلال شهر رمضان عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، فيما ستكون عودة الطلبة والطالبات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسيبدأ الاصطفاف الصباحي خلال هذه الفترة عند الساعة 6:15 صباحاً.

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