موعد بدء الدراسة في السعودية (المواعيد كاملة)

أعلنت إدارة تعليم الرياض بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، مواعيد الدراسة بجميع المدارس الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها، الترم الدراسي الجديد.

تعليم الرياض بالسعودية

وأوضحت تعليم الرياض، أن الاصطفاف الصباحي في مدارس الرياض يبدأ خلال فترة الصيف عند الساعة 6:15 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى عند الساعة 6:30 صباحًا، وتستمر فترة الدراسة الصيفية حتى تاريخ 1 / 11 / 2023.

وأشارت تعليم الرياضي، إلى أن الاصطفاف الصباحي خلال فترة الشتاء يبدأ في 6:45 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى عند تمام الساعة 7:00 صباحًا، بينما يبدأ الدوام الرسمي للطلاب والطالبات في القطاع التعليمي خلال شهر رمضان عند تمام الساعة 9:00 صباحًا، فيما ستكون عودة الطلبة والطالبات بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسيبدأ الاصطفاف الصباحي خلال هذه الفترة عند الساعة 6:15 صباحاً.