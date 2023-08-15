عودة حركة مترو الأنفاق لطبيعتها في الخط الثاني

عادت قبل قليل، حركة مترو الأنفاق لطبيعتها في الخط الاول للمترو بعد توقف دام 20 دقيقه.

وكانت قد توقفت حركة مترو الانفاق اتجاه شبرا - المنيب، مما تسبب في تكدس بالمحطات.

وفى سياق متصل، تستعد الهيئة القومية للأنفاق لافتتاح المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو بداية من محطة السودان حتى محطة محور روض الفرج، مرورا بمحطات إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، وذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي بدون ركاب فى تلك المحطات.

ومحطة مترو إمبابة لها تصميم خاص بها، حيث لها صالتي تذاكر منها صالة مقامة أعلى خطوط السكة الحديد، وهى علوية وتقع فى الجزء المقام جهة شارع المطار أعلى السكة الحديد ويصعد الركاب من الصاله الى الرصيف فى الطابق الثالث، وتم إنشاء صالة التذاكر الأخرى جهة عزبة الصعايدة وهى فى الطابق الأرضى، ويتم صعود الركاب مباشرة إلى الرصيف فى الطابق الثالث، ولكى يعبر الركاب من رصيف إلى الرصيف الآخر عليهم الصعود لطابق رابع والنزول مرة أخرى.



وتتميز هذه المحطة بوجود سلالم كهربائية بكل اتجاه وكل طابق لتسهيل العبور على الركاب، كما بها مصاعد لخدمة الركاب من كبار السن والمعاقين، بالإضافة إلى السلالم العادية.



يمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وآخر جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.



يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.



وتمتد المرحلة الثانية بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد4 محطات علوية ( إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).



والمرحلة الثالثة، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات [3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الـدول) ومحطـة علويـة (جامعـة القـاهـرة) ومحطـة سطحية (بولاق الدكرور).