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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

مليار دولار.. تفاصيل جديد بشركة المصريين بالخارج الإستثمارية

مؤتمر المصريين بالخارج
مؤتمر المصريين بالخارج

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، تفاصيل جديدة، حول إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال المصريين بالخارج. 

مؤتمر المصريين بالخارج

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لإستعراض نتائج مؤتمر المصريين بالخارج، أنه من المستهدف أن يصل رأس مال الشركة لمليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين. 

ونوهت وزيرة الهجرة إلى أن هناك مطالبات ملحة لفتح الشركة أمام المستثمرين الأجانب وليس المصريين فقط، نظرا لأهمية الشركة في المستقبل، لافته أن شركة "المصريين في الخارج" تستهدف طرح وعرض الفرص الاستثمارية المحلية على رعايا مصر في الخارج. 

 

وأشارت الوزيرة إلى وجود 10 من كبار رجال الأعمال من المؤسسين لشركة "المصريين في الخارج"، فيما تخطط مجموعة أخرى من رجال الأعمال للانضمام. 

 

وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، في ٣١ يوليو الماضي أكبر مؤتمر للمصريين بالخارج، وخرج اللقاء بعدد كبير من التوصيات الهامة لهم.

 

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