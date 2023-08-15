عبدالله محمد عبد الرحمن والعلاقة بين ريادة الأعمال والسوشيال ميديا

عبد الله محمد عبد الرحمن احمد رجل الاعمال وصاحب مجموعه جولد للمشاريع بقطر يتجه لصناعه المحتوى ويتميز عبدالله محمد بسهولة المحتوى المقدم للمشاهد

وبجانب أنه من أنجح رجال الأعمال في قطر و في الخليج العربي الا أنه صانع محتوى ممتاز وقد استغل خبرته في عالم المال والأعمال في صناعه محتوى تعليمي للشباب عن كيفية عمل مشاريع برؤوس أموال بسيطة مستغلا خبرته الطويلة في مجال ريادة الأعمال والتي تميز فيها في الفترة الأخيرة بامتلاكه لعدة مجموعات تجارية ذات شهرة واسعة في العالم العربي وهوا ايضا يتابع صناع المحتوي وتقديم الدعم لهم من خلال منصات متعدده