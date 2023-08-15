ندوة عن قبول الأخر ببرنامج "المواطنة" فى المنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، بعزبة العور التابعة لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة، والذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وبالتعاون مع محافظة المنيا، ويقدم بشكل دوري بقرى ومراكز المحافظة.

وجاءت الفعاليات بحضور وإقبال كبير من أهالي وأطفال القرية، وشهد الفعاليات محمد نبيل رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، بمدرسة العور الإبتدائية.

وأكد رئيس الإقليم خلال كلمته على أهمية تعزيز القيم وروح المواطنة في نفوس الشباب، لدورهم المهم في بناء المواطن الصالح وإعداده للتفاعل بإيجابية مع المجتمـع، وتنمية الإحساس بالانتماء له، والمحافظـة على الآخرين الموجودين في المجتمع بما يضمن للجميع العيش في سلام وأمـان وکرامـة إنسانية.

وتضمن البرنامج، ورشة فنية لاكتشاف المواهب ورسم وتلوين، والرسم علي الوجه من تدريب ماهيتاب نبيل، جيهان محمود، إيمان محمد شلقامي، أسماء أحمد خلف، مروة محمود، وعروض سينما وأفلام كارتون، وأعقب ذلك عقد ندوة تثقيفية بعنوان "قبول الآخر" تحدث بها الشاعر جمال أبو سمرة حول مفهوم احترام الآخر.

موضحا ، أنه تقدير وتفهم ما لديه من أفكار وتقاليد وقيم، حيث يرتبط تقبل الآخر بتقبل الذات بكل ما فيها من قوة وضعف، من خلال الاهتمام بمشاعرهم فقبول الآخرين يساهم في بناء علاقات مليئة بالحب والاِحترام والتسامح.

وتطرق الشاعر علاء أبو العزايم، إلى مفهوم الأخلاق النبيلة والتمسك بها، موضحة مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة، والدور المهم الذي تلعبه الأسرة في تربية النشء وغرس القيم الأخلاقية في الأبناء لصلاح المجتمع، كما تحدثت ولاء محمد عن مفهوم المواطنين، وكيفية ترسيخ القيم الإيجابية فى نفوس الشباب.

وأكدت أماني تامر بإدارة التضامن الإجتماعي بسمالوط، على أهمية العودة إلى أخلاقنا المصرية الأصلية وعلى رأسها ثقافة قبول الآخر، وضرورة أن يتحلى الفرد بالأخلاق الحميدة، التي تعد أهم قواعد وأسس بناء المجتمعات الصالحة وعلى أساسها تكون تقدم الأمم.

وتضمنت الفعاليات ، فقرة اكتشاف وعرض للمواهب منها ، آيات محمد مخيمر في إلقاء الشعر يحيى ابراهيم يحي فى فن النحت بالصلصال والطين الأسواني، حسام حسن فى مجال كتابة القصة، وفي الختام قدمت فرقة كورال أطفال المنيا عرضا فنيا ، وباقة من الأغاني منها ، على صوتك، أنا كتكوتة، ياصلاة الزين، وغيرها والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلي.