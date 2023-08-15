سقوط عامل أنهى حياة صديقه بسبب مشاجرة في بولاق الدكرور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في القبض على عامل أنهى حياة صديقه طعنًا بالمطواة أثناء التشاجر وسط الشارع بسبب خلافات بينهما في منطقة بولاق الدكرور.

مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة أسفرت عن وفاة أحد أطرافها بشارع ترعة عبد العال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطعنة نافذة، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وأنه اثناء تواجدهم فى الشارع نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض ما أسفر عن وفاته فى الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة.