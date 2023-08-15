إخماد حريق منزل في شرق النيل ببني سويف دون خسائر بشرية

إخماد حريق فى منزل بشرق النيل ببني سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي، اليوم الثلاثاء حريقا شب في منزل مكون من طابق واحد، بشرق النيل في مركز بني سويف، دون وجود خسائر بشرية أو إصابات، وجار التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر.

نشوب حريق في منزل بشرق النيل

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد نشوب حريق في منزل بشرق النيل بمركز بني سويف قرب محور عدلي منصور، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

سيارتا إطفاء لإخماد الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بسيارتي إطفاء إلى مكان الحريق وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، حيث تبين أن الحريق شب في منزل بالقرية دون وجود خسائر بشرية أو إصابات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق للمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، كذلك تحريات رجال المباحث حول الواقعة