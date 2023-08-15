ترشيد استهلاك المياه على طاولة المناقشات بالمنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، تنفيذ شهد مركز شباب دلجا بديرمواس اليوم الثلاثاء الموافق 15أغسطس 2023 ، ندوة تثقيفية عن ترشيد إستهلاك مياه الشرب.

وذلك في إطار مبادرة وزارة الشباب والرياضة " صيف شبابنا" التي أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ أنشطة تناسب كل الأعمار وفي كل المجالات، وحضر الندوة التثقيفية والتوعوية لفيف من شباب وطلائع مركز الشباب، و حاضر في الندوة محمد صلاح الدين عبد الحافظ "مدرس بالأزهر الشريف ، وذلك ضمن خطة نشاط المركز عن شهر أغسطس 2023 .

وتحدث المحاضر خلال فعاليات الندوة ، عن أهمية المياه في حياة الفرد و المجتمع بأسره، ان نقطة مياه تعني حياة، و انها المصدر الرئيسي للزراعة و بدون المياه تنتهي الحياة على الأرض، ان الله جعل من الماء كل شئ حي و لا تحيا المخلوقات بدونها.

كما تحدث أيضا ، عن كيفية ترشيد المياه، و المحافظة عليها من الأهدار، و ذلك بعدم ترك صنبور المياه مفتوحا دون داعي او في حالة عدم الحاجة إلى المياه، الإستخدام الأمثل للمياه في الري ، و ري المزروعات و أهم أوقات الري و أفضلها، لتقليل نسبة الفاقد من المياه ، وكذلك إجراء عمليات الصيانة الدورية لمواسير المياه . و ذلك بحضور مدير المركز، مشرف النشاط، العاملين بمركز شباب دلجا.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، و تنفيذ و متابعة إدارة الشباب والرياضة بديرمواس