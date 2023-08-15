ضبط 100 طن مادة خام لعصير بدون بيانات بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة تموينية مكبرة على الاسواق بالتنسيق مع العقيد خالد دويدار مدير مباحث تموين الدقهلية .تشكلت الحملة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتورة .شيماء الهندى رئيس قسم البيوع التجارية بالمديرية وعضوية أ.الهام سامى و الدكتورة .ايمان عماد الدين من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية و .وليد محمد مفتش الأغذية ناحية مركز اجا وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة تابع لشركة عصير وأثناء التفتيش تم ضبط عدد ٥٠٠ برميل زنه البرميل الواحد ٢٠٠ كيلو جرام بإجمالي ١٠٠ طن مادة خام لعصير الجوافة غير مدون عليه أى بيانات مخالفا بذلك للقانون ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالغش التجارى وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها .. كما تم سحب عينة منها لارسالها للتحليل المعملى..

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية مشددا على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمنشآت التجارية والمصانع للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين..