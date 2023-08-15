يوم علمي بالتعاون بين صحة الدقهلية و "طب المنصورة "

شهد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فعاليات اليوم العلمي الخاص بتطبيق معايير الجودة بمعامل الميكروبيولوجي والذى أقامه أقام قسم الجودة المعملية بصحة الدقهلية بالاشتراك مع كلية الطب جامعة المنصورة بمقر نقابة الأطباء .

تضمنت فعاليات اليوم بدء تفعيل بروتوكول التعاون بين ادارة المعامل بمديرية الشئون الصحية الدقهليه و كلية الطب بجامعه المنصوره لتدريب اطباء المعامل والكيميائيين وفنيين المعامل بالادارات والمستشفيات.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد الدمرداش مدير ادارة المعامل والدكتورة ألاء ابو النور بدران استشاري الجودة واعتماد المنشات الصحية و الدكتور أشرف توفيق رئيس قسم الجودة بادارة المعامل والدكتور هاني رفعت مدير إدارة طلخا الصحية

وصرح الدكتور شريف مكين أن البرتوكول يأتى فى إطار خطة صحة الدقهلية وحرصها على رفع مستوى في مختبرات التحليل ومراقبة الجودة والاختبار والبحث والتطوير .

وذلك بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار برفع كفاءة الكوادر الطبية مما يحسن مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.