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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

إنجازات وزارة الهجرة بملف المصريين بالخارج خلال عام (فيديو)

السفيرة سها جندى
السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة

استعرضت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، عن أهم إنجازات الوزارة خلال عام من توليها مهام الوزارة مثل هذا التوقيت العام الماضي.

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وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين بالخارج حول تطبيق مبادرة السيارات

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مصري مقيم بالإمارات يطالب وزيرة الهجرة بجعل فترة التسجيل على مبادرة السيارات مفتوحة

 

وجاءت إنجازات وزارة الهجرة في ملف المصريين بالخارج خلال عام، كالتالي:-


الموافقة على قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين فى الخارج بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وزيادة الفترة الاستيرادية من سنة إلى 5 سنوات مع مد فترة تنفيذ القانون لــ 6 أشهر، لافتة إلى أن هذا الأمر كان حلم للمصريين بالخارج وسعت بنفسها لتحقيق هذا المطلب وتتابع الامر بشكل يومي لكي يكون جميع ابناؤنا بالخارج على قدر من الرضى .


من بين الإنجازات أيضا التعاون مع وزارة الإسكان لطرح أرض ووحدات متميزة للمصريين فى الخارج بتخفيضات كبيرة.

التعاون مع البنك المركزى والبنوك الوطنية لإصدار شهادات دولارية بفوائد تنافسية وتقديم تيسيرات لفتح الحسابات الدولارية للمصريين بالخارج .

التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي بشأن إدماج الطلاب العابدين من الخارج فى الجامعات المصرية، ومتابعة أوضاعهم.

وعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، قبل قليل، مؤتمر صحفي، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية.

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