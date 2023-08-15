وزيرة الهجرة تكشف توصيات مؤتمر المصريين بالخارج وتؤكد: جميعها أمام مجلس الوزراء

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، قبل قليل، مؤتمر صحفي، لاستعراض نتائج مؤتمر المصريين في الخارج والذي عُقد في 31 يوليو الماضي وجهود وأنشطة الوزارة خلال عام ، وذلك بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية.



كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أبرز توصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، قائلة: " مؤتمر كبير خرج بتوصيات كثيرة سنعرض أبرزها".



وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن جلسات مؤتمر المصريين بالخارج خرجت بتوصيات هامة للمغتربين، مؤكدة أن كافة تلك التوصيات موجودة على طاولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنظر فيها وفي إمكانية تنفيذها على أرض الواقع.

وفى مقدمة تلك التوصيات:-

رغبة ومطالبة عدد كبير من المصريين بالخارج، بإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج بدون رسوم أو ضرائب أو جمارك، وهذه التوصية تنفيذها ليس سهل، ولكن سيتم المحاولة في ذلك قدر المستطاع، وفق قولها.

التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، لاستثمارات للمصريين بالخارج، لفتح مجالات استثمارية أكثر للمغتربين.



وثيقة معاش للمصريين، وبالفعل اطلقت بالأمس وثيقة "معاش بكرة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال المصريين بالخارج، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة لمليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.

وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، في ٣١ يوليو الماضي أكبر مؤتمر للمصريين بالخارج، وخرج اللقاء بعدد كبير من التوصيات الهامة لهم.