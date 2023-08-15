منصة إلكترونية لتلقي شكاوي المرضي بمستشفيات قنا الجامعية

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي،اليوم الثلاثاء، تطبيق معايير الجودة بمستشفيات قنا الجامعية.

منصة لتلقي شكاوي المرضي

قال رئيس الجامعة، إن الملف الصحي له أولوية قصوى مشيرا الى أهمية تطبيق معايير الجودة في المستشفيات الجامعية و الالتزام بالطريقة المهنية السليمة في الإدارة و عمل أنظمة جودة داخلية في المستشفيات و الاهتمام ببناء الخبرات و المهارات للعنصر البشري و شدد على ضرورة الاهتمام بالتواصل المجتمعي و الدعم النفسي للمرضى .

ونوه رئيس الجامعة، إنه سيتم اطلاق منصة لتلقى شكاوى و طلبات المرضى ومتابعتها.

تطبيق الجودة

وذكر الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص إدارة الكلية و المستشفيات الجامعية على تحقيق الجودة في مختلف الممارسات المهنية، مشيدا بدعم رئيس الجامعة لمنظومة الجودة في مختلف الوحدات الإدارية بالجامعة.

استيفاء المعايير

وبيّن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أن هناك جهود حثيثة لاستيفاء معايير الجودة بالمستشفيات و تحقيق ثقة المرضى و تعزيز الشراكة المجتمعية لدعم الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية. تضمن اللقاء نقاش حول آليات التنفيذ و المتابعة لخطط التطوير المختلفة بالمستشفيات الجامعية.

حضر الاجتماع الدكتور احمد هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا و الدكتورة حنان فايد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ورؤساء الاقسام بكلية الطب و مديري المستشفيات الجامعية و العيادات الخارجية ومسئولي مركز ضمان الجودة بالجامعة.