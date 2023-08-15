رئيس مركز أبشواي بالفيوم يبحث عددا من الملفات مع رؤساء القرى

عقد المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم الاجتماع الأول بمكتبه بديوان الوحدة المحلية مديري الإدارات ورؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز أبشواي.

جاء ذلك بحضور المحاسب فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمهندس محمد موسى نائب رئيس المركز لشئون القرى والمهندسة نسرين محمد سكرتير عام المركز.

بدأ الاجتماع بترحيب رئيس المركز بالحضور متمنياً لهم التوفيق وان تشهد الفترة القادمة تحسناً في الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على ضرورة رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على مقدرات وأملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذلك التصدي لأي تعديات بالبناء المخالف في المهد.

فراج يوجه بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

صرح رئيس مركز ومدينة أبشواي بأن التعاون المستمر والعمل بروح الفريق بين جميع الإدارات الداخلية وكذلك بين القطاعات الحكومية والخدمية بالمركز هو أهم أسباب النجاح، مشيرا إلى أن كلٌ مسئول عن أفعاله وسوف يتم تكريم ومكافأة المتميزين والمجتهدين وكذلك سيتم محاسبة أي مقصر في عمله طبقاً للقانون.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر قراراً بحركة تنقلات داخلية موسعة، شملت ندب المهندس خالد أحمد فراج رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

وشملت الحركة رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وسكرتيري عموم المراكز ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكافة مراكز المحافظة، وذلك لضخ دماء جديدة، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

الجدير بالذكر أن "فراج" كان يشغل عدة مناصب فى الادارة المحلية بالفيوم ومنها رئاسة حى غرب مدينة الفيوم والقيام بأعمال رئاسة حى غرب الفيوم ورئيس الوحدة المحلية بالناصرية حتى تولى رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا عام 2020 وظل يشغل منصبه حتى تم ندبه اليوم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي خلفا للمحاسب مراد عبدالقادر مسعود الذي تم ندبه رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، ببذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية، والاهتمام بملف النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية ورفع الإشغالات بالشوارع، وملفي التصالح، والتقنين، والتواجد المستمر بين المواطنين في الشارع، والعمل على حل مشكلاتهم بشكل يومي، مشددا على أن الفترة الحالية تتطلب بذل أقصى جهد من قيادات الإدارة المحلية في جميع المراكز والتفانى في أداء الأعمال والمهام المكلفين بها لتنفيذ ومتابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في العديد من الملفات الخدمية التي تهم المواطن بالمحافظات.