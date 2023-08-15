تدريب مديري الإدارات بسفاجا علي تطوير منظومة خدمة المواطنين

استقبل اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا اليوم الثلاثاء، اللجنة العليا لمتابعة المراكز التكنولوجية، المشكلة من ‏العميد مهندس سامح محمد زكريا (مدير المشروع) وأحمد عاطف أبو العزم رئيس قسم التدريب.

أوضح رئيس المدينة أن هدف الزيارة عقد اجتماع مع مديري الإدارات المختلفة بسفاجا ومدير المركز التكنولوجي ومشرفي النظام لعرض التحديثات التي تمت على المنظومة.

و‏رافق اللجنة المهندس سعد فتحي المشرف على المراكز التكنولوجية بديوان المحافظة، و ضيه علي مدير المركز التكنولوجي بسفاجا، خلال جولة اللجنة للمرور علي المركز التكنولوجي والإدارات الخلفية مثل، الإدارة الهندسية بجميع أقسامها و الأملاك والشؤون القانونية ومشروع المواقف وتنمية الموارد و الحسابات والإيرادات والإسكانو الحجز الإداري والمجالس والأرشيف والتخطيط وذلك بهدف متابعة العمل على المنظومة ومناقشة الملاحظات إن وجدت وعرض التحديثات

وتم عرض الانجازات الخاصة بالمركز التكنولوجي وباقي الادارات من قبل اللجنة القادمة من الوزارة وأهم التقارير (تقارير دعم متخذي القرار).

وأكد شعبان أن اللجنة تسعي إلي رفع كفاءة المركز التكنولوجي والإدارات من خلال تنظيم دورة تدريبية وتوفير مدرب من الوزارة لرفع الكفاءة بجانب الدورة الفعالة والقائمة الآن بالديوان العام حيث تستمر إعمال اللجنة لمدة يومين.

سفاجا

سفاجا