ندوة بجامعة الفيوم: العمل الحر يحتاج مهارات

قال الدكتور أحمد الأنصاري أن العمل الحر يفتح عددًا من الآفاق الجديدة للطلاب والخريجين، ووجه الشباب إلى ضرورة الاعتماد على المشروعات الصغيرة وأن يكونوا

من رواد الأعمال في المستقبل مما ينعكس بدوره على تحسن الاقتصاد المصري.وأشار إلى أن هناك تسهيلات كثيرة للخريجين لبدء مشروعاتهم.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم حول "دور المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد المصري" حاضر خلالها باسل رحمي المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، و علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري.

وصرح الدكتور ياسر حتاته أن الجامعة وقعت بروتوكول يفتح طرقًا جديدة للشباب والخريجين من أبناء جامعة الفيوم، والعمل على إعداد كوادر مدربة ومؤهلة للانطلاق نحو مستقبل أفضل.وأكد دعم إدارة الجامعة لابنائها وخريجيها وسعيها دائما لوضعهم على الطريق الصحيح.

العمل الحر والاقصاد المصرى

وتحدث باسل رحمي حول دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد المصري، من خلال دعم أفكار الشباب وتحويلها لمشروعات قائمة بالفعل، وإعداد دراسات الجدوى وتأسيس الشركات الناشئة، ويقدم خدماته للعديد من العملاء. واضاف أن الجهاز يعمل وفقًا للخطة الاستراتيجية للدولة المصرية حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالشباب في السنوات الأخيرة.وأشار إلى أن العمل الحر يحتاج لأفكار ومهارات وقدرة على العمل وتحمل المسؤولية. كما أوضح أن الجهاز يسعى للتعاون مع الجامعات ودعم الشباب والخريجين وتوجيههم في المسارات السليمة.

وتطرق علاء فاروق إلى الحديث حول البنك الزراعي المصري، بوصفه أحد أقدم البنوك المصرية والذي تم إنشاؤه عام 1930 ويقدم الآن كافة الخدمات البنكية وله العديد من الفروع داخل المحافظات.واشار الى أن البنك يقدم خدمات لإقامة المشروعات الصغيرة المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية والطاقة المتجددة وغير ذلك من المجالات.وصرح أن البنك سيوفر فرصًا لتدريب طلاب وخريجي جامعة الفيوم، كما سيتم تعيين خمسة من أوائل من طلاب الجامعة كل عام لمدة أربعة سنوات.من جانبه قال الدكتور عاصم العيسوي أن جامعة الفيوم تدعم أفكار الشباب وتسعى لتحويلها لمشروعات منتجة.وأشار إلى أن الجامعة تسعى لتدريب الطلاب وتعليمهم وإقامة معارض لتسويق منتجاتهم.كما أكد أن الندوه تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، مشيدًا بالأفكار الإيجابية لطلاب وخريجي جامعة الفيوم في مختلف المجالات.

وفي نهاية الندوة استمع المتحدثين لمختلف التساؤلات وقاموا بالرد عليه

حضر الندوة الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والبنك الزراعي المصري، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة الاحتفالات الكبرى.

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