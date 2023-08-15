مباحثات بين وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الأردني والسوري حول العلاقات الثنائية

حث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين في كافة مجالات التعاون المشترك.

جاء ذلك على هامش أعمال اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا المنعقد في القاهرة، حيث تطرقا إلى العديد من القضايا التي تهم البلدين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وفي السياق ذاته، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بوزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، حيث بحثا مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادلا وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.