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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات بين وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الأردني والسوري حول العلاقات الثنائية

فيصل بن فرحان بن
فيصل بن فرحان بن عبدالله

 

 

حث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي، سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين في كافة مجالات التعاون المشترك.

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جاء ذلك على هامش أعمال اجتماع مجموعة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا المنعقد في القاهرة، حيث تطرقا إلى العديد من القضايا التي تهم البلدين وتخدم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).

وفي السياق ذاته، التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بوزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، حيث بحثا مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادلا وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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