حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بمسارة فى أسيوط

في إطار سعي السلطات المحلية لتعزيز النظافة والجمال في المنطقة، تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بمسارة، بناءً على تعليمات السيد محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط. وقد شهدت الحملة حضوراً مميزاً للمهندس ناجح عبد النعيم محمود، رئيس الوحدة المحلية بمسارة.

تركزت جهود الحملة على رفع نقاط التجميع من طرق كوبرى أولاد محمود، ومدخل قصر حيدر والمندرة بحرى، باستخدام معدات الوحدة المحلية وقطاع النظافة. وتضمنت الأعمال إزالة الأتربة والمخلفات المتراكمة، وتنظيف الشوارع والأرصفة، وغسيل الممرات والأماكن العامة.

تكللت الحملة بالنجاح الباهر، حيث تم استعادة نظافة المنطقة بشكل عام، وتم تحسين شكلها وجماليتها. وقد أبدى المواطنون إعجابهم بالجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية للحفاظ على نظافة المدينة وراحة المواطنين.

تعد هذه الحملة خطوة هامة في سبيل تحسين المشهد الحضري في المنطقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة والتعاون المشترك في هذا الصدد. ومن المتوقع أن تستمر السلطات المحلية في تنفيذ حملات مماثلة في المستقبل، بهدف المحافظة على نظافة وجمالية المدينة

نثق أن هذه الحملة ستساهم في تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وستشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز جودة الحياة في المنطقة. ولن يتوقف العمل عند هذا الحد، بل ستواصل السلطات المحلية تكثيف جهودها لضمان استدامة النظافة في المدينة ومواجهة أي تحديات قد تعترض سبيلها.

حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بمسارة

حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بمسارة

حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بمسارة

حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بمسارة

حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بمسارة

حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بمسارة

حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بمسارة

حملة نظافة مكبرة بالوحدة المحلية بمسارة