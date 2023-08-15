شهر وحيد على انطلاق الدوري الممتاز 2023 - 2024

يفصل متابعو الكرة المصرية شهر وحيد على انطلاق الدوري الممتاز ، وفقًا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ، لتأتي بداية أولى الجولات مساء يوم 15 سبتمبر المقبل بمشاركة 18 نادٍ.

ومن المقرر ظهور نادي زد للمرة الأولى في الدوري الممتاز ، بعد حسم صعوده أخيرًا رفقة بلدية المحلة والجونة.

تسويق الدوري المصري ..

وفي هذا الصدد قال النائب ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية ، أن تسويق اسم الدوري الممتاز على رأس اهتمامات الرابطة في الموسم الجديد من أجل المنافسة مع الدوريات في المنطقة العربية.

أضاف سويلم عبر تصريحات إعلانية أخيرًا، أن الموسم الجديد سيشهد تطوراً في تصوير المباريات الخاصة بالدوري الممتاز تليفزيونياً بشكل ملحوظ للجميه.



وأشار إلى أنه سيكون هناك دعم لأندية الدوري مالياً في ظل ظروف صعبة تواجه هذه الأندية موضحاً أن هناك تحديات ستواجه الرابطة في الموسم الجديد.

وشدد سويلم في تصريحاته على أن تأخر جدول الدوري الممتاز يرجع لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي موضحاً أن إنهاء الدوري في وقت مبكر إنجاز لعامر حسين المسؤول عن المسابقات في الرابطة وعضو اتحاد الكرة.



وواصل خلال تصريحاته ، أنه سيتم إجراء القرعة خلال الفترة بين 15 إلى 20 أغسطس الجاري بحضور مندوبي الأندية.

وأوضح إلى أن بطولة كأس سوبر الأبطال ستقام في دولة الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، وأن المنافسات تضم بطل ووصيف الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.



على صعيد آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر ، لخوض معسكره بدولة النمسا استعدادًا لانطلاق فعاليات الموسم المقبل.

ومن المقرر بدء معسكر الأهلي الأوروبي ، خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 6 سبتمبر المقبل ، على أن يتخلله وديتين أمام فريقين من القارة الأوروبية.