تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتعليمات محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط، تمت حملة نظافة مكثفة في الوحدة المحلية بجرف سرحان التابعة لمركز ديروط. الحملة جرت بحضور أسامة ماهر قطب رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان وجميع المعنيين.

قام جمال عبد الغني سعد مدير المخلفات الصلبة في الوحدة والمشرفون على النظافة والعمال والسائقون ومعدات الحملة الميكانيكية بالجرف بتنفيذ الحملة. تم رفع جميع نقاط التجميع في دائرة الوحدة، بما في ذلك قرية جرف سرحان وبني يحيى وشلش والشراقوه، وتم تفريغها في المكان المخصص لها.

كما تم تنظيف الشوارع الرئيسية والعامة باستخدام اللودر، وتم رفع المخلفات بجوار السكة الحديد حتى مزلقان نزله عبد الله مارا في قرية الشراقوه بحري. وتم أيضًا تنظيف جسر الرياح من الجهتين الغربية والشرقية حتى محطة مياه شلش.

إن هذه الحملة هي جزء من الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة المنطقة وتوفير بيئة صحية للسكان. تأتي هذه الحملة بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والمسؤولين، وتعكس التزامهم بتحسين جودة الحياة في المنطقة.

يعد هذا الإجراء جزءًا من سلسلة حملات نظافة يومية مستمرة تهدف إلى الحفاظ على المظهر الجمالي للوحدة المحلية بجرف سرحان، فضلاً عن تحسين جودة الحياة لسكان المنطقة. يأمل المسؤولون أن يستمر هذا العمل الجماعي في المستقبل لضمان استمرار التقدم والتحسين في البيئة الحضرية والنظافة العامة للمنطقة.

تنظيف الشوارع الرئيسية والعامة وتم رفع المخلفات بقري جرف سرحان مركز ديروط