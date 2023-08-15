متابعة مخر السيل تحسبا لسقوط أمطار في قرية الحوطا الشرقية بأسيوط

في اطار حرص الدولة الاستعداد لموسم الامطار وتحسبا لحدوث سيول فقد تم المرور والمتابعة على مخر السيل بقرية الحوطا الشرقية بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة واستقرار البنية التحتية المائية في المنطقة، تجري هذه الإجراءات بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود أي مشاكل أو عوائق تؤثر على تدفق المياه وتسبب انسدادات أو فيضانات.

تمت عملية المرور والمتابعة بحضور عدد من المسؤولين المحليين والفنيين المختصين، بما في ذلك المهندس محمد أحمد، المسؤول الفني في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بديروط. وقد تم إعداد محضر ارشاد يوضح فيه حالة مخر السيل وأية مشكلات تم رصدها.

كما تم أيضًا إعداد رسم كروكي لمخر السيل يوضح تفصيلاته والأجزاء التي تحتاج إلى صيانة أو تحسين. وقد تم مناقشة الكروكي والاستنتاجات المستخلصة مع المسؤولين الحكوميين المختصين، بما في ذلك عبدالمجلي محمود، مدير أملاك الدولة، وعلاء تامر، مسؤول المتابعة والأزمات.

وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات استنادًا إلى تعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وبحضور خلف علي عابد، رئيس الوحدة المحلية بالحوطا. يأتي هذا التدخل السريع في سياق سعي الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان تدفق المياه بطريقة فعالة وآمنة.

وبهذه الخطوات، نجحت السلطات المحلية في ضمان استقرار وصلاحية مخر السيل بقرية الحوطا الشرقية، وتم توثيق التدابير والإجراءات المتخذة لاحتمالية حدوث أي مشاكل في المستقبل. يعكس ذلك التزام السلطات بمواصلة العمل على تحسين البنية التحتية وضمان راحة المجتمع المحلي بشكل عام.

متابعة مخر السيل تسحبا لسقوط امطار في قرية الحوطا الشرقية بمحافظة أسيوط

متابعة مخر السيل تسحبا لسقوط امطار في قرية الحوطا الشرقية بمحافظة أسيوط

متابعة مخر السيل تسحبا لسقوط امطار في قرية الحوطا الشرقية بمحافظة أسيوط

متابعة مخر السيل تسحبا لسقوط امطار في قرية الحوطا الشرقية بمحافظة أسيوط