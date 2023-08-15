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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع دي خيا في الميركاتو

دي خيا
دي خيا

يواصل بايرن ميونخ بحثه عن التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد إصابة الألماني مانويل نوير، عقب خروج منتخب بلاده من منافسات كأس العالم قطر 2022.

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وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن إدارة بايرن ميونخ تضع الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد السابق، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، لتعويض غياب نوير.

وأوضحت أن العقبة الوحيدة حول اتمام التعاقد متمثلة في راتب الإسباني، والذي يتخطى حاجز الـ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، وهذا الرقم تعتبره إدارة البفاري كبير للغاية.

وأشارت التقارير إلى بايرن ميونخ سيقوم بضم دي خيا في حالة قرر اللاعب تخفيض راتبه، والذي يرفضه الحارس الإسباني.

الجدير بالذكر أن دي خيا رحل عن صفوف مانشستر يونايتد بعد انتهاء تعاقده مع النادي الإنجليزي خلال يونيو الماضي.

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