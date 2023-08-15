حضري ريزوتو بالروبيان علي الطريقة الإيطالية

ريزوتو إيطالي بالروبيان، من ألذ وصفات الريزوتو واشهي أطباق الأرز الإيطالية التي تعتمد كثيراً على المأكولات البحرية أو الأسماك، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير ريزوتو بالروبيان بالقوام الكريمي الغني بأسهل خطوات عمل وطعم شهي وساحر

ريزوتو إيطالي بالروبيان



مقادير ريزوتو إيطالي بالروبيان

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : ملعقة صغيرة (مهروس ناعم)

- البصل : 1 حبة (صغير/ مفروم ناعم)

- الفلفل الأحمر الحلو : 3 ملاعق كبيرة (مشوي ومطحون على الخلاط)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : 2 ملعقة كبيرة (مبشور)

- الروبيان : 250 غراماً (منظف ومقشر)

- الأرز قصير الحبة : كوب (مسلوق)

ريزوتو إيطالي بالروبيان

طريقة التحضير

سخني الزبدة في قدر على نار متوسطة.

أضيفي الروبيان، والثوم، والبصل، والملح، والفلفل، وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الفلفل الأحمر المشوي والمهروس ثم أضيفي جبن البارميزان.

أضيفي الأرز المسلوق وقلبي لمدة 10 دقائق.

اسكبي المزيج في طبق التقديم، وزيني بجبن البارميزان المبشور حسب الرغبة.